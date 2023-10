Piantedosi visita la Fondazione Onlus “A Voce d’e creature” a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sono qui per testimoniare non solo l’importanza, ma anche per lanciare un messaggio a tutti: queste sono le iniziative su cui vogliamo lavorare, la sicurezza non si fa solo con la doverosa presenza delle forze di polizia, delle istituzioni, della sicurezza e della giustizia, ma la si fa così, educando i giovani a un mondo migliore”. Lo ha detto il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha fatto visita alla Fondazione Onlus “A Voce d’e creature” diretta da don Luigi Merola nel quartiere Arenaccia-Poggioreale.

xc9/pc/gsl

© Riproduzione riservata