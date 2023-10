I salari dei medici italiani sono tra i più bassi in Europa. Meno dei colleghi belgi, danesi, tedeschi, ungheresi, irlandesi, inglesi e di più giusto di quelli che lavorano negli ospedali di Estonia, Grecia e Portogallo.

I medici ospedalieri del sistema sanitario pubblico italiano non guadagnano poco in assoluto (in media lo stipendio lordo è di 86 mila euro), ma sono nettamente indietro se si confrontano i loro salari con quelli dei camici bianchi di molti altri Paesi europei. Anche per questo in tanti se ne vanno e sempre più giovani scelgono di spostarsi proprio all’estero.

Il servizio di Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata