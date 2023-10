Iniziata ieri dopo la Messa, in oratorio, la raccolta delle firme contro la prevista installazione di un’antenna per la telefonia mobile ai margini del quartiere Maristella, in un campo a pochi metri di distanza dalle case di via Caduti del Col del Lys. L’impianto verrebbe realizzato su un palo di circa 35 metri d’altezza.

Una quarantina le firme raccolte nella prima giornata, ma la petizione continuerà anche nei prossimi giorni e l’intenzione dei promotori – in testa Francesca Ziliani, segretaria del Comitato di Quartiere, presente al banchetto insieme alla presidente Nicoletta Agazzi – è di protocollare la richiesta in Comune al più presto.

Il testo della petizione è drastico e chiede senza mezzi termini che il Comune neghi l’autorizzazione all’installazione per i possibili rischi alla salute “derivanti dalla continua ed ininterrotta esposizione alle radiazioni elettromagnetiche”. Viene lamentato inoltre che da parte dell’ente pubblico non vi sia stata nessuna forma di informazione ai residenti circa l’iter in corso.

