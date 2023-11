Grande Fratello, Signorini ‘attacca’ i concorrenti: “Datevi una mossa”

(Adnkronos) –

“Datevi una mossa. Se non state bene dentro la Casa del Grande Fratello, uscite. Ve lo dico con grande schiettezza”. Alla fine, Alfonso Signorini sbotta con i concorrenti del Grande Fratello. Il conduttore del programma di Canale 5, in apertura della puntata di stasera, ‘invita’ gli inquilini della Casa a sciogliersi maggiormente nei comportamenti. “Non vedo la spontaneità”, fa eco Fiordaliso, anima saggia della Casa protagonista di un’analisi severa di comportamenti e personalità negli ultimi giorni. “I giovani non vivono questa straordinaria avventura, sono con il freno tirato. Finché siete qui dentro, godetevi la gioia del Grande Fratello”, dice il conduttore rivolgendosi a Vittorio e a Ciro “che sta lì a rimpiangere la fidanzata. Anche basta… Hai insistito tu per venire al Grande Fratello, sono due settimane che non ti muovi… Devi darti una mossa… Non vedo in tutti l’entusiasmo con cui siete entrati”.

Signorini si rivolge in particolare a Paolo, protagonista di un rapporto complesso con Letizia, sorpresa ancora in lacrime dalle telecamere. “Paolo, sembri incavolato con il resto del mondo, devi avere un atteggiamento più entusiasta. Serve leggerezza. Io incito Paolo a vivere questo rapporto con Letizia con una leggerezza maggiore. Ogni volta che li guardo, li vedo lì a discutere e a frignare. Divertitevi…”.