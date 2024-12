La realizzazione della Ciclovia Vento, che collegherà Torino e Venezia attraversando per la maggior parte del suo percorso i territori del Po e che vede Aipo come ente attuatore, rappresenta un’importante opportunità per l’ulteriore sviluppo dei centri posti lungo il Grande Fiume ma anche un ampliamento delle possibilità di sport e uso del tempo libero per i cittadini che risiedono nei dintorni del Po.

L’intervento del tratto “L5” della Ciclovia Vento, che interessa il centro urbano di Motta Baluffi, davanti agli incroci di via Marconi, via Roma, via Livelli inferiori, è stato lungamente studiato, portando anche a revisioni rispetto ai progetti iniziali in ragione delle diverse e specifiche esigenze viabilistiche, tra cui quella relativa al passaggio degli autobus.

Dopo interlocuzioni con il Comune e l’agenzia di trasporto Arriva, la Direzione Lavori ha concordato la seguente proposta approvata, che si ritiene migliorativa in termini di viabilità e fruibilità del tratto.

· Si procederà all’allargamento di via Livelli Inferiori in modo da renderla un percorso di viabilità principale di collegamento con l’argine maestro, per bypassare tutta la zona antistante la locanda la Motta che diventerà a traffico più lento, non essendovi più la possibilità di transitarvi di fronte giungendo dall’argine maestro da entrambe le direzioni est-ovest. In tal modo, i trattori provenienti da est potranno svoltare a sud molto più facilmente.

· Per transitare nella zona protetta con presenza di parcheggi bisogna giungervi da via Livelli Inferiori; la “rotonda allungata” a senso unico antiorario viene ampliata nelle sue corsie di svolta, in modo che chi esce con il proprio veicolo dalla zona a traffico lento può entrare o uscire sia verso Cremona che Casalmaggiore. Questa viabilità permetterà a chiunque di entrare e uscire anche da via Roma.

· Solo l’autobus extraurbano continuerà a transitare come avviene adesso poiché verrà lasciata una corsia dedicata ai bus. Il blocco all’immissione di altri veicoli in questa zona centrale avverrà sia tramite segnaletica che con arredo urbano decorativo (fioriere o altro).

· La soluzione scelta mette in sicurezza tutta la piazza creando rallentamenti alle alte velocità riscontrate di transito sull’argine, migliora le manovre di svolta rallentandole per una miglior visibilità reciproca, evita il transito di grossi mezzi agricoli davanti alla Locanda la Motta e ai parcheggi e alla zona di sosta dei ciclisti.

· I ciclisti transiteranno come avviene adesso, dovendo però rispettare poi le immissioni sulla nuova viabilità principale costituita da argine ovest-via Livelli Inferiori-argine ovest. Per la direzione Casalmaggiore Cremona essi entreranno nella zona protetta e saranno quindi concordi al senso di marcia del senso unico. Per la direzione Cremona-Casalmaggiore transiteranno nella corsia bus+bici tanto quanto avviene attualmente, incrociando le svolte della “rotonda allungata” come adesso.

Si ritiene che la soluzione prospettata possa garantire il corretto equilibrio tra le varie esigenze locali e la necessità di un percorso in sicurezza da parte dei fruitori della ciclovia.

