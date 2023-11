Djokovic vince Atp Parigi-Bercy, Dimitrov battuto in finale

(Adnkronos) – Novak Djokovic vince per la settima volta in carriera il torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy (veloce indoor, montepremi 5.776.335 euro). Il 36enne serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera in finale il 32enne bulgaro Grigor Dimitrov, numero 17 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 39 minuti. Nel primo set decide un break sul 3-3, nel secondo il campione di 24 Slam strappa il servizio all’avversario al 5° e al 9° game. Per Djokovic si tratta del 40° titolo Masters 1000, il 97° della carriera.