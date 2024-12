Brutta disavventura mercoledì mattina per un ragazzo di 15 anni che si stava recando a scuola. Mancavano pochi minuti alle 8 e stava attraversando via Ugolani Dati, quasi di fronte alla biblioteca, quando da via Manzoni è arrivato un motociclo a forte velocità che lo ha investito.

Il ragazzo é caduto a terra, sbattendo testa, mento, fianco e un braccio sul selciato. Il motociclista, del tutto incurante del ferito, ha proseguito la sua corsa. Il 15enne si è rialzato dolorante per arrivare a scuola in tempo, in via Palestro, ma quando le insegnanti hanno visto il mento sanguinante hanno avvertito la famiglia che lo ha portato al Pronto Soccorso.

Qui è stato medicato, gli è stato suturato il mento e controllato che non ci fossero fratture. “Ricordo solo che indossava un casco giallo” afferma il ragazzo, davvero fortunato nel non aver riportato ferite più gravi.

“In quella fascia oraria tra l’altro vige il divieto di transito per i mezzi a motore, proprio perché quella zona é attraversata dagli studenti”, affermano i famigliari che lanciano anche un appello sulla pagina facebook Non sei cremonese se …: “chiunque abbia visto qualcosa ci contatti”.

