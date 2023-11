Paura nel tardo pomeriggio di domenica ad Annicco, dove una donna di 81 anni è stata travolta mentre attraversava la strada. L’incidente si è verificato poco dopo le 18: la vettura, una Gip, condotta da una donna di 51 anni, stava percorrendo via Marconi, in direzione via Cesare Battisti, quando si è verificato l’urto. Secondo una prima ricostruzione, pare che l”81enne non si trovasse sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica. La donna è stata dapprima stabilizzata sul posto e poi trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Pizzighettone. lb

