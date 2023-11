Si terrà mercoledì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Bassano il funerale di Gilberto Marzaroli, scomparso in un tragico incidente lo scorso sabato, schiacciato dal proprio furgone, a Formigara, davanti a casa del figlio. Aveva appena parcheggiato davanti all’abitazione quando il mezzo, non bloccato dal freno a mano, ha preso a muoversi. L’uomo ha cercato di fermarlo, ma è rimasto incastrato tra lo stesso e la colonna del cancello di ingresso. Per lui non c’è stato nulla da fare: si è spento in ospedale poco dopo.

Grande il dolore della comunità di San Bassano, dove Gilberto viveva da anni e dove per tanto tempo aveva operato come volontario della Pro Loco, organizzando feste ed eventi. Ma era molto noto anche a Pizzighettone, dove era stato preparatore atletico della locale società sportiva. Fino a pochi anni fa aveva insegnato educazione fisica in una scuola di Lodi. lb

