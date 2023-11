Chiesa di San Bassano gremita per l’ultimo saluto a Gilberto Marzaroli, morto sabato scorso, a Formigara, schiacciato dal proprio furgone davanti alla casa del figlio.

Con tutti i posti a sedere occupati, una folla di persone ha seguito in piedi il funerale, celebrato da Don Daniele Rossi. Un particolare che la dice lunga su quanto il defunto fosse amato e benvoluto e sull’enormità del vuoto lasciato nella comunità di San Bassano con la sua improvvisa scomparsa.

Sabato scorso Marzaroli aveva appena parcheggiato il veicolo che, senza freno a mano inserito, ha iniziato a muoversi. L’uomo ha cercato di fermare il mezzo, ma è rimasto incastrato tra lo stesso e la colonna del cancello d’ingresso. I soccorsi sono stati vani ed è morto poco dopo in ospedale.

“Noi siamo davanti a un qualcosa che ci dà fastidio – ha detto Don Daniele Rossi -, perché capiamo che la nostra vita è appesa a un filo, capiamo che la nostra vita è come un vaso di cristallo, capiamo che la nostra vita non ci appartiene. Ecco perché ci dà fastidio tutto questo, ecco perché questo ci porta difficoltà ad accettare. Soprattutto quando è una persona cara, soprattutto quando ci viene tolta una persona com’era Gilberto”.

Profondo il dolore per tutta la comunità di San Bassano, dove Gilberto Marzaroli viveva da anni e dove per tanto tempo aveva operato come volontario della Pro Loco. Era molto conosciuto anche a Pizzighettone, dove era stato preparatore atletico della squadra di calcio del paese (al funerale era presente anche l’ex allenatore del Pizzighettone Roberto Venturato). Gilberto Marzaroli aveva 67 anni e fino a pochi anni fa aveva insegnato educazione fisica a Lodi.

