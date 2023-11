In occasione della Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, che sarà il prossimo 19 novembre, Fiab Cremona, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ha organizzato una serie di incontri con gli alunni di istituti scolastici superiori per parlare della necessità di un cambiamento, per città più vivibili, a misura di persona, meno inquinate e più sicure.

Ogni anno, in tutto il mondo, muoiono oltre 1,3 milioni di persone e sono oltre 50 milioni i feriti. L’incidentalità stradale è la principale causa di morte per bambini e ragazzi.

Gli interventi saranno

Lunedi 20 presso il Liceo Manin

Martedi 21 presso IIS J. Torriani – dalle 10,00 alle 11,40

Mercoledi 22 presso APC-IIS J. Tottiani – dalle 10,00 alle 11,40

Parteciperanno

Federica Deledda, vice questore e comandante della polizia stradale di Cremona, Piercarlo Bertolotti, presidente Fiab Cremona ed Emanuela Bottardi, presidente dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada.

Ognuno apporterà il proprio punto di vista e ci sarà un confronto finale con gli alunni.

