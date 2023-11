Intervento dei vigili del fuoco, oggi verso le 18 in via Magenta a Cremona per soccorrere una persona di 120 kg che era caduta in casa. I pompieri sono intervenuti in assistenza ai medici del 118 che non riuscivano a trasportarla all’esterno a causa del suo peso. Intervento riuscito grazie all’utilizzo dell’autoscala.

