Un grande traguardo internazionale per i fratelli cremonesi Vittorio e Alessandro Gaboardi: grazie alle loro vacche hanno ottenuto due ori alla World Steak Challenge dall’Olanda, gli oscar della carne. In particolare i riconoscimenti sono arrivati nella categoria Wagyu, la razza degli animali da loro allevati alla Cigolina, a Castelnuovo Bocca d’Adda. Premi per la costata e per il controfiletto.

Oggi sono i 200 capi allevati in stalla dai fratelli Gaboardi, che hanno sfidato grandi competitor dall’Australia, dal Giappone, dall’Inghlterra. Un prodotto d’eccellenza e facilmente reperibile ma anche molto apprezzato dagli chef: si tratta infatti di una carne dal bassissimo contenuto di colesterolo.

