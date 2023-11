Sulla crisi del Tribunale di Cremona, che presto vedrà il trasferimento di otto persone comprese nell’organico del personale amministrativo, interviene anche la Fp Cgil. Dopo l’allarme lanciato dal presidente del Tribunale Anna di Martino sul “rischio fondato” di paralisi di palazzo di giustizia per personale trasferito senza essere rimpiazzato, il sindacato esterna preoccupazione.

“Se da un lato”, si legge nella nota, “si esprime felicità per coloro che, dopo anni di servizio presso la nostra città, sono riusciti ad ottenere il trasferimento in sedi più vicine ai propri cari, dall’altro si ha la consapevolezza che tali ricollocamenti aggraveranno la già grave carenza di personale, mettendo seriamente a rischio la tenuta dei servizi oggi erogati”.

“Ricordiamo”, si legge nel comunicato sindacale, “che attualmente il Tribunale di Cremona è sprovvisto da 3 anni del dirigente amministrativo e che vi è un’elevata scopertura di altri profili quali: direttori amministrativi (40% c.a.); funzionari giudiziari (58% c.a.), cancellieri (50% c.a.), ufficiali giudiziari (57% c.a.).

I servizi sono garantiti grazie all’abnegazione e allo spirito di servizio del personale che, è bene ricordare, spesso non si vede nemmeno corrisposto il pagamento delle ore di straordinario a causa della scarsità di fondi.

Effettueremo al più presto un incontro con il presidente per discutere di come intenda organizzare gli uffici alla luce delle nuove carenze organiche, contemporaneamente proseguiamo la lotta per chiedere l’immediata stabilizzazione dei lavoratori precari assunti con fondi Pnrr.

Chiederemo inoltre la possibilità, per i Tribunali minori, di poter attivare distacchi e comandi da altre Amministrazioni, oltre alla facoltà di assumere da altre graduatorie anche di carattere locale”.

S.P.

© Riproduzione riservata