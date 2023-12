“Promuovere, attraverso una stretta collaborazione tra la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine, in particolar modo in occasione delle prossime festività, un’azione di controllo straordinario fuori e dentro i locali da ballo, al fine di verificare i requisiti di Legge per lo svolgimento dell’attività soprattutto legate alla sicurezza degli stessi locali in linea con quanto previsto dal Protocollo d’Intesa siglato in Prefettura nel 2021”.

E’ la richiesta posta al termine dell’ordine del giorno presentato dalla consigliera Maria Vittoria Ceraso, in considerazione delle preoccupazioni ricevute da diversi genitori.

“In occasione della festa di Halloween – si cita nel testo dell’odg – alcuni locali cittadini hanno organizzato feste che hanno coinvolto anche giovani under 14; le lunghe code per poter accedere ai locali e il significativo affollamento degli ambienti hanno ingenerato il dubbio in molti genitori e ragazzi sul corretto rispetto della capienza massima prevista dalle relative autorizzazioni”.

Una situazione che, precisa Ceraso, rappresenta un grave pericolo per la sicurezza dei ragazzi.

Il protocollo di riferimento era stato sottoscritto il 25 novembre 2021 dal Prefetto, Forze di Polizia e i gestori delle discoteche locali oltre che dei servizi di controllo, e aveva la durata di tre anni. Inoltre, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Barbara Manfredini, la Giunta comunale ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con Regione Lombardia per la realizzazione, di interventi integrati di sicurezza urbana straordinari

denominati “Dicembre in sicurezza 2023”.

