Nei giorni scorsi, il Gruppo Panificatori di Confcommercio Provincia di Cremona ha consegnato a 10 studenti dell’istituto ENAIP di Cremona gli attestati di partecipazione alle attività svolte lo scorso settembre presso Cremona Solidale.

Marta Bellini, Giorgia Italia, Laura Ferrari, Stefan Anton, Francesca Puca, Mina Zhou, Gioia Chieregato, Rita Scaravaggi, Yasmin Mohamed e Mehakpreet Kaur sono i giovani che il gruppo Panificatori di Confcommercio Provincia di Cremona ha voluto premiare con un attestato a ricordo del proprio impegno.

Lo scorso settembre, gli studenti dell’Enaip sono stati ospiti di Cremona Solidale mettendo in vendita i prodotti realizzati in collaborazione con il Gruppo Panificatori avendo così l’opportunità di cimentarsi nell’approccio al pubblico per imparare a gestire una vendita, compreso l’utilizzo della cassa e il rispetto delle norme di igiene.

Un momento di formazione che ha anche allietato gli ospiti e gli utenti della struttura di Cremona Solidale e ha fornito ai giovani la possibilità di ricevere un ulteriore riconoscimento.

Grazie all’iniziativa e con l’ottica di rafforzare la partnership con l’Istituto Professionale, il Gruppo Panificatori ha inoltre premiato i giovani e la scuola con il dono di una Planetaria Professionale che sarà installata nei laboratori della scuola e che servirà alle classi del corso di panificazione e pasticceria.

“In questo modo . spiega il presidente dei Panificatori Andrea Badioni, rafforziamo il nostro legame con l’ENAIP che riteniamo un partner strategico per la nostra categoria e diamo un messaggio positivo ai nostri studenti. Crediamo in loro e premiamo il loro impegno e il loro talento”.

Soddisfatti della riuscita dell’iniziativa anche Francesca Cerati, Responsabile Settore Affari Generali di Cremona Solidale, realtà con cui Confcommercio ha sottoscritto una partnership per lo sviluppo di comuni iniziative e i rappresentanti dell’ENAIP, la professoressa Silvia Granelli, referente ENAIP e il professor Enrico Fiori.

© Riproduzione riservata