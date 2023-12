Traffico parzialmente interrotto sul primo tratto di viale Po la sera del 6 dicembre per le prove di carico effettuate sul ponte del Morbasco, il primo dei collaudi statici previsti nella notte tra mercoledi e giovedì e proseguiti poi in via Mantova sul Cavo Cerca e in via San Rocco sempre sul Cavo Cerca.

La prova è consistita nel posizionamento di due camion da 40 tonnellate ciascuno sul ponte, e nel verificare l’abbassamento di livello del manto stradale a diversi intervalli temporali.

Sul posto, oltre alla ditta incaricata delle prove, il dirigente dei Lavori Pubblici Giovanni Donadio e il funzionario Giulio Toriello.

Il collaudo è finalizzato a verificare se la struttura stradale è in grado di reggere il traffico a cui è sottoposta; in parole povere, se dopo un’oscillazione, è in grado di tornare alla situazione originale o comunque di poco variata. La verifica avviene attraverso un’asta graduata e strumenti di misurazione elettronica.

Oltre ai tecnici del Lavori Pubblici, presenti diversi agenti di Polizia Locale per bloccare il traffico, deviato verso le strade alternative.

Il collaudo del ponte su viale Po servirà anche ad escludere definitivamente danni strutturali dopo il crollo dell’albero lungo il Morbasco di due anni fa che ha distrutto la balaustra in ferro. Una volta confermato lo stato di salute del manufatto, il Comune procederà col progetto definitivo per il ripristino della balaustra. gbiagi

