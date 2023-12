Una lezione sul campo in tribunale a Cremona per i ragazzi della quinta A del liceo Manin accompagnati dalla loro insegnante, la professoressa Francesca Di Vita. Questa mattina gli studenti hanno assistito alle celebrazioni delle udienze penali davanti al giudice Francesco Beraglia, sentendo i testimoni che rispondevano alle domande del pm e degli avvocati delle parti civili e delle difese. Durante una pausa, studenti e insegnante sono stati intrattenuti dall’avvocato Alessandro Zontini, legale di uno degli imputati comparsi oggi davanti al giudice, che ha spiegato il funzionamento della “macchina” della giustizia in ambito penale. Attenti e interessati i ragazzi che venerdì a scuola avranno ospite il giudice Pierpaolo Beluzzi che parlerà loro delle indagini e dell’udienza preliminare.

“Ci tenevo che i ragazzi avessero un’esperienza personale sul campo di come funziona un processo”, ha spiegato la professoressa Di Vita, “all’interno di un progetto che si chiama ‘Impariamo il diritto’. Dalla nostra scuola sono usciti tanti avvocati e magistrati, e oltre a conferenze specifiche che i ragazzi sentiranno, volevo che avessero un’esperienza diretta in tribunale. Ci siamo già occupati della parte civile, ed ora con quella penale abbiamo completato un quadro che rientra in un percorso di conoscenza, di educazione civica e di civiltà”.

Sara Pizzorni

