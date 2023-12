La prima b informatica Torriani, con 25 studenti, ha portato a termine un’iniziativa di solidarietà per il Natale: ciascuno di loro nei giorni scorsi ha portato a scuola una scatola con un biglietto gentile, un prodotto di bellezza, un oggetto caldo, un passatempo. Hanno poi suddiviso questi prodotti in base alle fasce d’ età dei destinatari e hanno confezionato i regali con una cura attenta alla persona cui il pacco sarà consegnato (bambino/a, uomo, donna, persona anziana…), ma soprattutto accludendo un biglietto di auguri: non un rapido messaggio, ma una lettera gentile.

Domenica 17 dicembre molti di loro, insieme anche ai genitori, hanno portato le 25 scatole all’ oratorio S. Agostino; i volontari della parrocchia li distribuiranno a famiglie in difficoltà economica che non riceverebbero regali di Natale. Il rappresentante di classe Luca Spotti non ha dubbi: “queste idee che ci coinvolgono nel fare, progettare e realizzare qualcosa per qualcuno ci trovano subito pronti. Per cui, quando la professoressa Josita Bassani ci ha proposto l’iniziativa solidale abbiamo subito aderito e tutti hanno dato fattivamente un contributo”.