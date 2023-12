Il traffico, la sosta, le panchine al parco Galli. La presidente del Comitato di quartiere via Giordano-via Cadore, Maria Cristina Arata, ha incontrato gli assessori Zanacchi e Pasquali per illustrare le criticità del quartiere e fare il punto sulle richieste in attesa.

“Un incontro itinerante, partito dalla zona del nuovo supermercato, transitato dal parco monsignor Galli dove siamo in attesa delle nuove panchine fino a via Cadore dove persistono i problemi di sosta” ha dichiaratato la Arata. “E poi c’è sempre l’argomento storico,quello della viabilità”.

Il traffico intorno al nuovo supermercato sembra essersi stabilizzato dopo l’effetto novità dei primi giorni che aveva creato qualche problema di viabilità. Qualche miglioria potrebbe ancora essere valutata dai tecnici comunali: “Magari delle indicazioni più precise per evitare il traffico su via Giordano, facendo accedere le auto da via Mosa” ha detto l’assessore Pasquali.

L’assessore al Verde e Quartieri Luca Zanacchi ha confermato che le panchine al parco Galli sono in arrivo proprio nei primi giorni del nuovo anno. Sulla difficoltà della sosta nel quartiere, esclusa l’ipotesi di utilizzo di aree verdi dietro a via Giordano, ma si apre qualche spiraglio.

“Volevamo in una revisione della viabilità rivedere le aree di sosta sulla via. Avevamo fatto un’analisi di tutte le ordinanze, alcune anche molto vecchie, che si possono ottimizzare, ricavando più posti auto” ha dichiarato Pasquali.

A breve saranno accontentati anche i residenti di via Ratti che avevano chiesto una soluzione verde all’impattante muro del supermercato: 8 vasconi con piante di parrozia saranno posizionate nei primi giorni di gennaio sul lato adiacente alla nuova struttura. “Prevediamo anche degli allargamenti di marciapiedi che quindi renderanno la via solo una via di passaggio e non una via di sosta, al limite ci sarà qualche posto, ma a favore dei residenti e non delle attività”, ha concluso l’assessore.

