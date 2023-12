L’allenatore della Cremonese Giovanni Stroppa ha commentato il netto successo ottenuto oggi contro il Modena allo Zini: “Mi ricordo quando abbiamo cominciato qui e sembrava un tabù, non lo era per le prestazioni e l’entusiasmo, ma adesso è difficile imporsi qui allo Zini. E’ un premio ai calciatori, per il percorso straordinario, con la capacità di dettare i tempi della partita. Abbiamo dato una risposta, con la Feralpisalò è stato un episodio. Siamo tornati ancora più forti. Credo che si possa lavorare ancora meglio e decidere gli episodi, è chiaro che la volontà sia quella di dominare, poi ci sono gli avversari. Oggi abbiamo fatto una prestazione eccellente contro una squadra che mette in difficoltà. Dopo la prima fase abbiamo portato gli episodi dalla nostra parte, poi abbiamo dominato. Cerchiamo di lavorare così, delle volte non riesce, ma oggi ci siamo elevati ad un livello superiore.

“I conti li faremo alla fine – prosegue il mister – non so cosa potrebbe pesare, l’importante è essere ritornati a quello che si faceva prima. Oggi era una partita davvero importante. La squadra dà segnali ogni giorno di esserci e di lavorare nel modo giusto. Affrontare il Modena in questo modo e portare a casa un risultato molto importante è un segnale che ci deve dare ancora più forza mentale. Tra tre giorni abbiamo una partita di livello in uno stadio straordinario, una partita di un’altra categoria”.

Poi un commento su Bianchetti e Antov: “Sono stati molto bravi, ma c’è una squadra che lavora tutti insieme, bravi anche gli attaccanti, i quinti e le mezz’ali a non concedere situazioni. Si lavora tutti insieme per non prendere gol”.

Prosegue il digiuno di Coda: “Ha fatto un grande lavoro per la squadra. Al di là del gol che non è arrivato, fa un lavoro importante per la squadra nelle due fasi, bravissimo nell’applicazione e nel non far lavorare gli avversari”.

Infine una considerazione su chi è entrato nella seconda frazione, a risultato già acquisito: “E’ difficile a volte entrare in quelle situazioni, Okereke ha fatto benissimo, lo stesso Abrego e Quagliata, Tuia, senza dimenticare Ciofani. Sul 4 a 0 la partita ormai è condizionata, sono stati molto bravi a mantenere l’equilibrio, chi è entrato ha fatto molto bene”.

