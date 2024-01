Paura, poco dopo le 20 di giovedì, a Fiesco in via Francesco Petrarca. Un incendio è scoppiato in una villetta del paese, forse a causa del malfunzionamento della canna fumaria. All’interno dell’abitazione c’erano tre persone: una donna di 54 anni e le figlie di 22 e 14 anni. Per loro, tanto spavento, ma per fortuna nessuna ferita importante. Subito si sono accorte di quanto stava accadendo e sono immediatamente uscite di casa. Sul posto sono accorsi il personale del 118 e quattro squadre dei vigili del fuoco.

I pompieri sono saliti sul tetto e hanno cominciato le operazioni per domare l’incendio e per evitare che il fuoco si estendesse alle abitazioni vicine. In aiuto sono poi arrivati altri mezzi da Crema e Lodi. Nel frattempo i soccorritori si sono occupati della donna e delle sue due figlie, spaventate e sconvolte, ma fisicamente illese.

Il lavoro dei vigili del fuoco sarà lungo. Ora ci saranno da stabilire le condizioni di agibilità dell’abitazione e ovviamente capire con esattezza le cause che hanno originato il rogo. Si è trattato, molto probabilmente, di un camino acceso e della canna fumaria mal funzionante che hanno surriscaldato le travi del tetto, provocando l’incendio.

