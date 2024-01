I residenti della zona intorno all’Eurospar chiedono più sicurezza in corrispondenza degli attraversamenti pedonali in prossimità delle rotonde realizzate nell’ambito dell’insediamento sull’ex Snum. 223 le firme raccolte in pochi giorni da un residente di via Bosco e protocollate lunedi scorso, 15 gennaio in Comune: “Considerata l’alta densità di traffico che caratterizza via Giordano – si legge nella richiesta di intervento -; preso atto dell’insediamento di un supermercato nel quadrilatero via Giordano – Via Cadore – Via Ratti – Porta Mosa; vista la presenza in via Bosco del punto di inizio di una frequentata pista ciclo pedonale; evidenziato che gli attraversamenti ciclo pedonali esistenti in via Giordano all’altezza di via Bosco – Porta Mosa e di via Ratti sono pericolosi, mal segnalati, non adeguatamente illuminati e non protetti da impianto semaforico; e che gli stessi sono utilizzati anche da utenti deboli (fragili, anziani e scolari)”, si chiede che “siano urgentemente predisposti attraversamenti ciclo pedonali sicuri”, con quest’ultimo aggettivo evidenziato in neretto.

La raccolta firme è partita spontaneamente ma è stata subito sostenuta da Comitato di quartiere presieduto da Maria Cristina Arata: “Tutti gli attraversamenti pedonali – aggiunge – tranne quello di via Ratti che si trova sul rettilineo – sono realizzati nelle vicinanze di una curva, questo è il problema principale. Ci sono tanti anziani in zona, attraversare una strada come via Giordano non è semplice soprattutto se la visibilità non è ottimale”.

E a proposito di via Ratti, il Comune sta procedendo nella direzione concordata con i residenti: le piante (altezza 2- 3 metri) da collocare sul marciapiede lungo il lato posteriore del supermercato, sono già state ordinate e si sta attendendo la preparazione dei vasi contenitori dove andranno piantate.

Quanto all’allargamento del marciapiede sul lato opposto, in modo da limitare la sosta dei veicoli e facilitare il transito pedonale, via Ratti figura nell’elenco degli interventi di manutenzione straordinaria approvato proprio ieri dalla Giunta Comunale, quindi a partire da aprile sarà possibile vedere i lavori.

La mini rivoluzione viabilistica in via Giordano era iniziata già da prima dell’apertura di Eurospar con l’eliminazione dei semafori all’incrocio Giordano – Bosco – Mosa, una modifica che secondo i tecnici comunali non ha aggravato le condizioni del traffico veicolare. gbiagi

