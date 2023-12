Il giorno dopo l’inaugurazione, ancora grande afflusso al nuovo Eurospar di via Giordano, dove anche questa mattina i due addetti alla regolazione del traffico nel parcheggio, hanno avuto il loro bel daffare a dare indicazioni agli automobilisti, molti in attesa che si liberasse uno stallo dove lasciare l’auto. E proprio l’esiguità dei parcheggi interni all’era ex Snum – a salvaguardia della piattaforma muraria seicentesca – potrebbe essere uno dei problemi che a lungo andare renderanno più congestionate le strade limitrofe al nuovo supermercato.

Una preoccupazione condivisa anche dalla presidente del quartiere Giordano Cadore, Maria Cristina Arata, a cui erano stati assicurati interventi di abbellimento del quartiere. La massima aspirazione sarebbe la riqualificazione dell’intero asse viario, ma l’obiettivo minimo è la sistemazione degli arredi, dei giochi per bambini e dellle alberature di parco Monsignor Galli.

Ieri mattina alle 8, quando la struttura è stata inaugurata, si sono registrate alcune criticità: “la rotonda di via Bosco – scrive ad esempio un residente della zona – è bloccata e i tir in coda nell’area di scarico saranno una nuova costante di quel comparto e tanti saluti a chi continua a sognare una città diversa, fatta di luoghi di incontro”. Questa mattina in zona è stato notato il passaggio ripetuto di pattuglie della Polizia Locale, proprio per verificare la tenuta della viabilità, soprattutto all’ingresso del parcheggio da via Giordano. gbiagi

