La regina delle sigle dei cartoni animati, per il secondo anno consecutivo a Cremona grazie ad Ultracon, ha fatto ancora una volta il tutto esaurito. Body nero scollatissimo, giacca di pelle e una lunga gonna da lei stessa confezionata con i volti dei personaggi dei cartoni animati. Un omaggio alle sigle e ai personaggi che le hanno portato fama e successo.

Disponibile, allegra, un’artista che ama il suo lavoro e che non si risparmia. Tantissimi applausi da parte di un folto pubblico fatto di bambini, ma anche di tanti adulti, i cosiddetti “boomer”, che quelle canzoni le hanno cantate e stracantate, brani che ancora oggi, nonostante il tempo che passa, non si scordano mai.

“Magica Emi”, “Pollon”, “Mila e Shiro”, “Occhi di Gatto”, “Kiss me Licia”, “Lady Oscar”, dai pezzi più classici a quelli più nuovi, come “Capitan Tsubasa”, tutte canzoni senza tempo che hanno fatto ballare e cantare un pubblico entusiasta per la stella di Ultracon.

Al termine del concerto, spazio ai tantissimi fans che con la loro beniamina hanno fatto fotografie e selfie.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata