“Finalmente da Regione Lombardia arriva un segnale concreto e, dopo tante sollecitazioni da parte nostra e diversi mesi di ritardo, ieri la giunta lombarda ha annunciato lo stanziamento di 4,7 milioni di euro per interventi di biosicurezza per la prevenzione della peste suina negli allevamenti, cifre destinate alla realizzazione delle recinzioni anti cinghiali e per altri interventi di prevenzione del virus” così segretario e capogruppo dem in commissione Agricoltura al Pirellone Matteo Piloni e Marco Carra, insieme alla collega Roberta Vallacchi, intervengono in merito al bando regionale annunciato ieri dall’assessore Alessandro Beduschi.

“Si tratta di risorse che abbiamo iniziato a chiedere lo scorso luglio e quanto comunicato dall’assessore Beduschi non fa che confermare che avevamo ragione a incalzare la giunta lombarda sui ritardi e che le nostre continue richieste per interventi di biosicurezza andavano nella giusta direzione, anche quando, durante l’ultima sessione di bilancio abbiamo chiesto 4 milioni con un emendamento che è stato invece bocciato – dice Piloni – e la nostra ultima interrogazione, con cui abbiamo per l’ennesima volta sollecitato la giunta lombarda dopo gli ultimi casi registrati in provincia di Piacenza, risale a pochi giorni fa”. “Oggi sentiamo dunque questo stanziamento come una risposta alle nostre insistenti sollecitazioni che erano poi le stesse avanzate anche dal mondo dei produttori e degli allevatori del settore suinicolo – concludono i consiglieri dem – e per quanto ci riguarda non abbasseremo la guardia e continueremo a fare pressione perché Regione Lombardia recuperi il tempo perduto e affronti questo problema una volta per tutte”.

