Migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità o con disturbi dell’apprendimento (DSA), promuovendone l’autonomia, l’integrazione sociale e lavorativa, e supportando le limitazioni funzionali (motorie, visive, uditive, intellettive, del linguaggio, o relative all’apprendimento). Sono questi gli obiettivi del Bando per il riconoscimento di contributi per l’acquisto di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati che Regione Lombardia ha rinnovato.

Dal 16 gennaio 2024 è possibile presentare domanda attraverso la piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia (https://www.bandi.regione.lombardia.it).

Le aree di intervento sono quattro: domotica, mobilità, informatica e altri ausili. Nel 2023, le domande pervenute nell’ambito dell’ATS della Val Padana sono state circa 80 con una prevalenza di richieste nell’area informatica (49%), a seguire nell’area della mobilità (29%) e per un 20% nell’area altri ausili.

Come evidenziato Regione Lombardia Rispetto alla scorsa edizione, sono aumentati alcuni massimali di riconoscibilità della spesa, modificati i requisiti per richiedere il contributo per l’acquisto di protesi acustiche e incrementata al 50% la percentuale massima del budget che ogni ATS può destinare agli interventi nell’area informatica.

Sono ammissibili al finanziamento gli ausili/strumenti acquistati o noleggiati/leasing con una spesa non inferiore a 300 euro.

Il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile e comunque non superiore a 16mial euro ed entro alcuni limiti.

I personal computer da tavolo, personal computer portatile o tablet, comprensivi di software specifici, software di base e di tutte le periferiche con un contributo massimo erogabile di 800 euro, solo software specifici, qualora il richiedente sia già in possesso del personal computer da tavolo/portatile/tablet con un contributo massimo erogabile di 600 euro, le protesi acustiche riconducibili con un contributo massimo erogabile di 3.500 euro e infine l’adattamento dell’autoveicolo per il trasporto della persona con disabilità oppure modifica degli strumenti di guida (beneficiari dell’art. 27 della legge 104/92) con contributo massimo erogabile di 11mila euro.

I destinatari di questa misura sono le persone residenti in Lombardia e che al momento della presentazione della domanda sono in possesso di specifici requisiti consultabili nella sezione Ultime Notizie del sito www.ats-valpadana.it, dove è anche pubblicato il bando completo.

Per qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi si potrà scrivere a: ausililegge23@regione.lombardia.it oppure pipss.progettirete@ats-valpadana.it oppure telefonare allo 0372/497684.

Per le richieste di assistenza sulle procedure informatizzate è possibile utilizzare il call center al numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00 o scrivere a bandi@regione.lombardia.it.

