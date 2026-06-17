Auricchio S.p.A. si prepara a compiere 150 anni: avviato percorso di riposizionamento marketing

150 anni di storia del nostro Paese, un saper fare che parte dal territorio di Pieve San Giacomo e raggiunge i mercati di tutto il mondo. Nel 2027 la Gennaro Auricchio S.p.A. festeggerà i suoi primi 150 anni. Tante le iniziative in programma, a partire da una nuova fase del racconto di marca, con un percorso di evoluzione della comunicazione e dell’identità visiva.

Il marchio è tornato recentemente on air in televisione con un nuovo spot; è stato inoltre rivisto il logo, per rafforzare ulteriormente il concetto di “Originale” come dichiarazione autentica delle proprie origini.

Con il nuovo claim “Più che originale, l’originale”, Auricchio riafferma un’identità costruita in quasi 150 anni di storia attorno al suo prodotto più iconico, il Provolone Auricchio, e fondata su un concetto di autenticità che continua a trovare espressione nelle scelte produttive dell’azienda.

Per Auricchio, infatti, l’originalità non è soltanto un tratto distintivo del brand, ma un patrimonio fatto di valori condivisi, saperi custoditi e gesti tramandati, che si declina su più livelli e che accompagna ogni fase della sua evoluzione.

Il primo è quello della ricetta. Dal 1877, Auricchio custodisce la formulazione originaria ideata da don Gennaro Auricchio, un sapere che ha attraversato generazioni, continuando ancora oggi a essere il punto di partenza di ogni produzione.

Il secondo riguarda il metodo produttivo. Ancora oggi la qualità dei prodotti Auricchio nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione: da un lato la maestria e il sapere di chi ogni giorno rinnova una competenza costruita nel tempo, dall’altro l’impiego di tecnologie e processi evoluti che consentono di preservare e valorizzare quel patrimonio, garantendo elevati standard qualitativi lungo tutta la filiera.

Il terzo livello è quello delle origini. La storia del marchio affonda infatti le proprie radici nella tradizione gastronomica italiana e nella città di Napoli, luogo simbolico da cui prende avvio il percorso imprenditoriale della famiglia Auricchio e il cui legame con il brand trova oggi una rinnovata espressione anche nella nuova versione del logo.

La storia dell’azienda e quella della famiglia Auricchio sono indissolubilmente legate al Provolone, realizzato ancora oggi nel rispetto della ricetta originaria e attraverso una lavorazione manuale che conserva una forte componente di artigianalità. Un patrimonio di conoscenze e competenze che continua a tramandarsi nel tempo e che ha contribuito a delineare le caratteristiche che ne hanno definito il successo e la riconoscibilità.

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