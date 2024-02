Foibe, Meloni “Spezzata congiura del silenzio”

BASOVIZZA (TRIESTE) (ITALPRESS) – “Basovizza è un luogo del cuore. Torno qui per assumermi un impegno solenne, e cioè fare la mia parte perché venga trasmesso ai nostri figli quel testimone del ricordo che voi, con la vostra tenacia, con il vostro coraggio, con il vostro orgoglio avete consentito che ci venisse consegnato. Perché i nostri figli a loro volta lo trasmettano ai nostri nipoti, affinché la memoria di ciò che è accaduto, in barba a chi avrebbe voluto nasconderlo per sempre, non svanisca invece mai”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Monumento nazionale di Basovizza per il Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe.

sat

(fonte video: Palazzo Chigi)