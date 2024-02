I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza un uomo di 39 anni, coinvolto in un incidente stradale. Il pomeriggio del 12 febbraio, verso le 15, la pattuglia di Soresina è stata inviata lungo la SP 89, nel comune di Soresina, perché era stata segnalata un’auto fuori strada. Sul posto, i militari hanno verificato che il conducente del veicolo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito fuori strada, terminando la sua corsa in un fosso adiacente alla carreggiata. I carabinieri hanno identificato il conducente e hanno effettuato i rilievi, notando chiari sintomi del suo stato di alterazione perché aveva difficoltà di equilibrio e nel parlare. Tenuto conto della condizione complessiva dell’uomo, è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza per le cure, chiedendo anche di sottoporlo alle analisi e agli accertamenti sanitari finalizzati a verificare lo stato di ebbrezza.

L’uomo è salito sull’ambulanza ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Crema. Dopo aver effettuato il triage, si è allontanato senza svolgere gli accertamenti previsti, di fatto rifiutandoli. Il 39enne, tenuto conto delle aggravanti per aver provocato un incidente, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il rifiuto di sottoporsi al test e la sua patente di guida è stata ritirata, mentre il suo veicolo è stato sequestrato e portato in una depositeria.

