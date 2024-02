Pendolari in difficoltà anche oggi sulla linea Codogno – Milano che da un mese è oggetto di lavori per il rinnovo totale nel tratto tra Mantova e Bozzolo.

Il treno delle 5:40 in partenza da Bozzolo, per un guasto, è rientrato in deposito lasciando i lavoratori diretti a Milano sulla banchina ad attendere il successivo delle 6:25. E’ stato infatti predisposto un convoglio sostitutivo ma dalla stazione di Cremona.

Purtroppo la situazione sulla linea non è migliorata perchè il treno atteso a Milano Centrale per le 8:10 viaggia a sua volta con 20′ di ritardo, perché è stato necessario prolungare i controlli tecnici prima della partenza, e 12 al momento sono i minuti accumulati da quello successivo perchè ha dovuto attendere l’arrivo di un altro treno.

