Tutto sembra convergere sulla candidatura di Alessandro Portesani come candidato sindaco del centrodestra, come annunciato da Cremona1 e Cremonaggi negli scorsi giorni.

Sembra che anche il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, dopo quello di Lega e Forza Italia, sia favorevole al nome del manager nel campo delle cooperative socio assistenziali uscito allo scoperto già diversi mesi fa con il suo progetto civico “Novità a Cremona”. Una posizione che si sarebbe ulteriormente rafforzata a margine dell’incontro che si è svolto ieri sera in sala Quadri del Comune per la presentazione del libro di Mario Mantovani, nome forte del centrodestra in regione.

Per l’ultima parola però ci sarà da attendere i passaggi dei prossimi giorni, in primis, l’incontro tra le segreterie dei partiti per ratificare la comunicazione ai loro coordinatori regionali, che si dovranno poi esprimere sul candidato sindaco.

Unica voce contraria nel coordinamento cittadino di FdI sarebbe quella di Alessandro Zagni, che a questo punto potrebbe dar vita a una propria lista. Sembra tramontato anche il nome di Chiara Cappelletti, esponente di lungo corso di An /FdI come figura da accostare a Portesani nel ruolo di vice, in quanto da tempo uscita dalla politica attiva.

