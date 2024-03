Fabbisogno nutrizionale e benessere del Pianeta. Sempre più spesso si parla del legame tra alimentazione e sostenibilità, ovvero della correlazione tra ciò che permette di mangiare bene e, quindi, stare meglio e ciò che aiuta a preservare la biodiversità.

Il Tempo CrEDIBILE, rassegna sull’alimentazione organizzata all’interno del progetto pedagogico ed educativo Il Tempo Ritrovato da Comune di Cremona e dalla Rete degli Istituti Comprensivi di Cremona (capofila l’Istituto Comprensivo Cremona Cinque), in sinergia con diverse associazioni del territorio, propone l’appuntamento “Ambiente e sostenibilità”.

Mercoledì 13 marzo alle ore 17, al Teatro Monteverdi, interverranno Patrizia Ucci, Medico e Referente area cibo e salute per Slowfood Lombardia, e Damiano Di Simine, Responsabile scientifico per Legambiente Lombardia. Il tema, appunto, la necessità di garantire il fabbisogno nutrizionale a tutti salvaguardando la biodiversità e l’ambiente, attraverso la scelta di cibo a basso impatto ecologico e la promozione del concetto che la salute dell’uomo è strettamente connessa alla salute del Pianeta in cui vive.

L’ingresso è gratuito. Obbligatoria la prenotazione tramite form al seguente link: https://tempocredibile-alimentazione-sostenibilita.eventbrite.it

All’interno del Tempo CrEDIBILE, proseguono anche gli appuntamenti dedicati alle famiglie, organizzati in collaborazione con Circolo VedoVerde Legambiente Cremona, Filiera Corta Solidale, Lav Cremona, Non solo noi e Slow Food Cremona e con il Settore Cultura e Turismo

del Comune di Cremona. In programma, l’iniziativa sulla cucina ai tempi degli antichi romani al Museo Archeologico (sabato 23 marzo alle 10.30). Informazioni sul sito iltemporitrovato.comune.cremona.it

