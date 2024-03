Il 21 marzo alle 20,45 al Cinema Anteo dell’Ipercoop di Cremona verrà trasmesso il docufilm “Food For Profit” di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi. L’introduzione al film sarà a cura di Maria Pia Superti, referente Lav Cremona, e Filippo Locatelli, attivista referente area Veg di Lav Cremona.

“Food for Profit”, si legge nella nota di introduzione all’incontro, “è un viaggio scioccante in giro per l’Europa che svela, per la prima volta, il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico del Parlamento europeo”. Lav ha contribuito attivamente al documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D’ambrosi, sostenendo le spese di produzione e coordinando l’attività di inchiesta, che si è svolta in quattro Paesi europei quali Italia, Spagna, Germania e Polonia. “Anni di lavoro che hanno permesso di fornire un approfondimento dettagliato sulla zootecnia europea, destinataria di fondi pubblici che costituiscono circa il 25% del budget comunitario.

La campagna europea Vote for animals portata avanti in Italia da Lav e da altre 10 associazioni italiane chiede ai candidati delle prossime elezioni europee di sottoscrivere 10 punti programmatici per maggiori tutele per gli animali in Europa. Le norme ora vigenti fissano infatti requisiti minimi di tutela, affatto sufficienti. Prosegue anche l’impegno nella campagna No animals left behind, affinché la revisione normativa promessa dalla Commissione europea per migliorare le condizioni degli animali negli allevamenti sia effettiva ed ambiziosa. La prossima Commissione UE e il prossimo Parlamento sono chiamati ad agire per dare seguito al Green Deal europeo e alla sua strategia Farm to fork, che avrebbe dovuto traghettare l’Europa verso un nuovo modello di produzione e consumo alimentare, ed è finora rimasta sulla carta”.

