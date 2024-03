In vista delle elezioni amministrative, in centro a Cremona banchetti e gazebo di Lega e Fratelli d’Italia per incontrare gli elettori. Il candidato sindaco del centrodestra Alessandro Portesani, in merito alla possibile lista alternativa contro di lui, assicura: “I partiti si riconoscono nella mia candidatura, le altre sono iniziative individuali”. Le interviste a Riccardo Vitari, consigliere regionale della Lega, e a Portesani.

Servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata