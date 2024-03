La Pianura Padana figura in coda alla classifica con il peggior clima in Italia, emerge dall’analisi pubblicata dal Sole 24Ore sui dati di 3bmeteo che hanno preso in esame il trend degli ultimi 10 anni. Negli ultimi dieci posti della classifica si incontrano molti dei capoluoghi del bacino padano: tra cui Alessandria, 106esima; Pavia, 105; Cremona, 104; Piacenza, 102; Lodi,101; Asti 100; Ferrara, 99.

Uno degli elementi alla base della classifica generale delle 107 città capoluoghi di provincia é l’aumento medio delle temperature: a Cremona nei dieci anni tra 2013 e 2023 si è innalazata di 1,55 gradi, ma nella vicina Piacenza le cose sono andate peggio, con +2,22 gradi. Altre città dove l’innalzamento della temperatura media ha superato i 2 gradiC sono Roma, Cuneo, Torino, Prato, Verona, Varese, Monza, Brescia, Terni e Parma. Dieci i parametri metereologici presi in esame per la classifica generale, tra cui indice di soleggiamento, umidità relativa, raffiche di vento, piogge e siccità; nebbia (tra le peggiori 5 non figura Cremona), precipitazioni estreme.

La palma del miglior microclima se la aggiudica Bari; in coda Belluno.

© Riproduzione riservata