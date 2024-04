Tante occasioni sprecate e disattenzioni difensive che sono costate care. La Cremonese si rovina la Pasquetta perdendo 1 a 0 in casa contro la penultima Feralpisalò, al termine di una gara confusa e nella quale i ragazzi di Stroppa sono sembrati in difficoltà fisica. La decide con una zampata il difensore Bergonzi, che sorprende la retroguardia della Cremo e batte Jungdal.

I grigiorossi aggrediscono subito la partita: al 9′ contropiede guidato da Coda che serve in profondità Antov, il difensore bulgaro calcia da buona posizione, ma Martella devia il tiro e la palla sfiora l’incrocio dei pali. Due minuti dopo gran palla di Sernicola per Zanimacchia che colpisce male di testa. Al 15′ si vedono gli ospiti: una ripartenza porta alla conclusione da fuori di Letizia, Jungdal blocca in due tempi. Al 19′ Vazquez porta palla e serve Coda, scarico per Ravanelli che, dopo un rimpallo, si trova solo davanti a Pizzignacco, ma calcia clamorosamente largo. Al 28′ Johnsen si accentra da sinistra e calcia forte con il destro, palla che termina la propria corsa sul fondo di poco. Al 35′ Di Molfetta ci prova dai venticinque metri, ma il tiro termina altissimo. Al 40’ doppia occasione per la Cremo: prima Collocolo trova un ottimo filtrante per Coda che controlla e calcia, con deviazione, con il mancino, Pizzignacco respinge di piede, poi sempre Coda calcia di mezzo esterno, ma Pizzignacco blocca il pallone tra le gambe. Al 44′ enorme chanche per la Feralpi: Dubickas lanciato in profondità mette a rimorchio per La Mantia che, con tutto lo specchio della porta a disposizione, mette incredibilmente a lato.

Nella ripresa Cremonese subito pericolosa: prima Zanimacchia calcia a botta sicura, ma Martella respinge, poi Bianchetti da ottima posizione colpisce di testa, palla a lato. Al 53′ Castagnetti sterza e calcia da fuori, Pizzignacco si esalta e respinge. Un minuto dopo Johnsen accelera e cambia gioco per Coda che controlla, si sposta la palla sul mancino e tira cercando il secondo palo, ma Pizzignacco è determinante e devia in corner. Al 62′ Kourfalidis appena entrato viene servito in profondità e, a tu per tu con Jungdal, colpisce in pieno il portiere grigiorosso. Al 70′ Castagnetti controlla e calcia da fuori, palla ampiamente fuori. A dodici dalla fine gli ospiti passano: Bergonzi all’interno dell’area di rigore vince un rimpallo con Quagliata e Ravanelli, poi batte Jungdal siglando la rete del vantaggio ospite. Al minuto 87 Bianchetti su respinta avversaria calcia a botta sicura, ma gli ospiti salvano sulla linea. Al 93′ Coda, servito a rimorchio, calcia alto a porta libera da un paio di metri. E’ l’ultima emozione di una partita stregata, che termina 1 a 0 per la Feralpi.

La sconfitta è pesantissima. La Cremonese ora è quarta, a -1 dal Venezia, -2 dal Como e -9 dalla capolista Parma. Prossimo incontro per i ragazzi di Stroppa Venerdì 5 aprile alle 20:30 a Bari.

La classifica

Parma 65

Como 58

Venezia 57

Cremonese 56

Catanzaro 52

Palermo 49

Simone Guarnaccia

