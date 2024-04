Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ha commentato la sconfitta casalinga contro la Feralpisalò: “Per il risultato c’è tanto rammarico, oggi credo che sia la fotografia più eclatante per quello che è il nostro percorso, produciamo tanto senza concretizzare. Cosa posso dire a una squadra che crea così tanto e non porta a casa i punti? Di credere in quello che fa senza demoralizzarsi. Oggi abbiamo perso un’occasione per tornare secondi e cancellare l’episodio di Bolzano. Anche il pareggio mi avrebbe dato fastidio, figuratevi la sconfitta. E’ un peccato davvero creare così tanto e non riuscire a concretizzare. Bravo il loro portiere e peccato per l’occasione di Coda nel finale. Aggiungo solo la promessa di continuare a lavorare così, serve equilibrio per gestire il momento. C’è ancora strada da fare e dobbiamo riprenderci i punti persi. C’è ancora spazio per il secondo posto, fortunatamente anche gli altri perdono. Contro Feralpi e Sudtirol abbiamo lasciato tanto, non abbiamo raccolto niente ed è davvero un peccato”.

Sul possibile rigore nel primo tempo: “Non l’ho rivisto”.

Sul cambio di Antov: “Mi ha detto che ha preso una botta”.

Poi a livello tattico: “Ho voluto creare superiorità. I braccetti avrebbero dovuto spingere, nel secondo tempo erano un po più affaticati ed era difficile mantenere al meglio la gestione della palla. Si lavora per mettere in condizione i ragazzi di fare gol”.

Su chi è entrato: “Chi è entrato ha fatto il proprio dovere, per il resto sicuramente si può fare sempre di più. E’ un peccato”.

