Nella giornata cremonese di “Linea Verde Life”, Elisa Isoardi ha trascorso alcune ore anche sul Po scendendo sul fiume a bordo di una iole accompagnata da Gabriele Gregori. Il giovanissimo ex canottiere della Bissolati ha avuto l’occasione di parlare del suo rapporto con il Po e dei suoi progetti, a partire dall’iniziativa #ripopuliamolo da lui ideata per raccogliere i rifiuti dalle sponde.

A raccontarlo la stessa conduttrice insieme al giovane cremonese sui social “oggi giornata di riprese, ci siamo divertiti tantissimo” e dare l’appuntamento per il 20 aprile su Rai 1, dopo aver elogiato Gabriele Gregori per le sue iniziative green.

Percorrendo la canalina finalmente navigabile grazie alla piena, Gregori ha mostrato alla troupe Rai le tante zone suggestive del nostro fiume esprimendo il suo desiderio di voler restituire al fiume, attraverso i suoi progetti, quanto gli ha dato negli anni in cui praticava canottaggio.

La trasmissione di Elisa Isoardi andrà in onda su Rai1 tra circa tre settimane, all’interno non soltanto la parte registrata sul fiume, ma anche in altre location, a partire dal centro città. E’ la seconda volta in poche settimane che Cremona diventa protagonista di un progetto Rai, il 30 marzo era andata in onda su Rai 2 una puntata di “Bellissima Italia Generazione Green” nella quale il conduttore Fabrizio Rocca era stato a Cascina Marasco, alla canottieri Baldesio, al Museo del Violino e in alcune botteghe storiche della città.

Cristina Coppola

