Da anni era seguito dai servizi sociali, ma il 19 giugno del 2022 a Castelleone uno straniero di 42 anni residente in paese avrebbe costretto una bambina di 9 anni a subire atti sessuali negli spogliatoi della piscina di Castelleone. Dopo qualche giorno la piccola aveva raccontato ciò che le era successo al padre che aveva sporto denuncia. Nel procedimento in corso davanti al gup, i genitori della bambina si sono costituiti parte civile attraverso l’avvocato Mario Tacchinardi, mentre il 42enne è difeso dall’avvocato Massimiliano Capra.

L’imputato è accusato di essere il responsabile di altri due episodi successi il 4 e il 5 agosto del 2022, questa volta a Crema. L’uomo è accusato di corruzione di minorenni per aver compiuto atti sessuali in presenza di una ragazzina di 11 anni in una via del centro cittadino, e di aver compiuto atti osceni nel parco pubblico Campo di Marte, proprio nell’area giochi, in quel momento frequentata da numerosi bambini.

Nei confronti dell’uomo, attualmente ospitato nella Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, pende un procedimento con rito abbreviato davanti al gup.

Per due volte, il perito incaricato dal giudice all’udienza di incidente probatorio si è espresso sostenendo che lo straniero non è capace di intendere e di volere. Dunque non è imputabile, non è capace di partecipare scientemente al processo, ma è socialmente pericoloso. All’epoca dei fatti, però, quell’udienza non era stata notificata ai genitori della piccola vittima, che solo ora hanno avuto la possibilità di far entrare in campo il proprio consulente tecnico per il contraddittorio tra le parti.

Per l’imputato, quella di Castiglione delle Stiviere è una residenza solo temporanea. Si è infatti in attesa che si trovi un’alternativa, ma per il momento, come ha sottolineato l’avvocato Capra, non si è ancora riusciti a trovare una struttura adeguata che possa accoglierlo. Si torna in aula l’8 luglio.

