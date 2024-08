Al microfono di Cremona1, al Mapei Stadium, arrivano le prime parole in grigiorosso di Dennis Johnsen, protagonista con gol e assist.

“Sono molto contento sia per la squadra che per la mia prestazione, sono un attaccante e per me i gol e gli assist sono fondamentali”.

Quanto era importante tornare alla vittoria dopo il ko col Palermo?

“Molto importante perché col Palermo abbiamo giocato molto bene ma è mancato l’ultimo passaggio e la conclusione. Bisognava vincere prima della pausa”

Vittoria doppiamente importante perché sul Sassuolo che è una diretta rivale:

“Noi siamo forti e possiamo arrivare nei primi tre posti. La Serie B è difficile ma se giochiamo come oggi abbiamo molte più possibilità”.

Hai giocato in ruoli diversi da quando sei arrivato a Cremona, qual è il tuo preferito?

“Mi piace seconda punta, perché così gioco più vicino alla porta e posso andare in profondità”.

E con Vazquez l’intesa è quasi perfetta…

“Lui è molto importante per me, vede gli spazi, ha un piede incredibile”.

Con Nasti come ti sei trovato?

“Abbiamo giocato molto bene, lo conosco e so come gioca. Bella partita per noi”.

Titolare dopo tre panchine, come si fa ad essere pronti?

“Io sono sempre pronto, la nostra squadra è troppo forte e bisogna sempre essere pronti per la propria occasione”.

