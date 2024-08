Qualità, carattere, concretezza, solidità. Non è mancato neanche uno di questi elementi alla Cremonese, che conquista la sua prima vittoria in trasferta sul difficilissimo campo del Sassuolo. 4 a 1 il risultato finale, grazie alle reti di Nasti, Collocolo, Johnsen e Sernicola. Per i padroni di casa il gol del momentaneo pari su rigore è stato firmato da Moro.

Al 5′ primo squillo della Cremo: schema su corner che libera il tiro di Quagliata, ma la sua conclusione con il destro termina alto. Al 18′ si fanno vedere i padroni di casa con Caligara, che ha una buona occasione su punizione, ma spara altissimo. Due minuti dopo però a passare sono i grigiorossi: Collocolo imbuca per Johnsen che mette a rimorchio per Nasti, il 99 grigiorosso non sente la pressione e batte Satalino per la rete dell’1 a 0. Al 30’ però, con la Cremo in gestione, ecco l’episodio che gira storto: Vazquez colpisce con la mano su corner a favore del Sassuolo, dopo revisione al Var il direttore di gara Manganiello assegna calcio di rigore per gli emiliani. Dal dischetto Luca Moro spedisce la palla nell’angolino per il gol del pari. Al 35’ però i ragazzi di Stroppa confezionano il nuovo sorpasso: Vazquez serve in profondità Johnsen che supera e Odenthal e mette dentro un cross teso per Collocolo che, a porta libera, sigla la rete del 2 a 1. Al 43’ arriva addirittura il tris: Zanimacchia crossa dalla destra, Nasti colpisce di testa e serve Johnsen che, con una zampata da bomber navigato, porta i grigiorossi sul 3 a 1.

Nella ripresa il Sassuolo cambia tanto, inserendo quattro giocatori freschi nei primi otto minuti. Gli emiliani alzano il baricentro e al 58′ provano ad accorciare le distanze con Thorstvedt che sgancia un missile dai 25 metri, Fulignati però miracolosamente respinge. Due minuti dopo punizione tesa di Johnsen che trova la testa di Nasti, ma la sua incornata termina a lato. Al 64′ anche Stroppa attinge dalla panchina inserendo Pickel, Sernicola e De Luca per Vazquez, Zanimacchia e Nasti. Al 77′ contropiede guidato da Johnsen che calcia forte dal limite, ma la mira è alta. Al minuto 80, su sviluppi di corner, Fulignati si supera prima su Russo, poi su Obiang. All’83′ Sernicola riparte, si accentra e calcia col mancino, respinge in corner Satalino. All’87’ la Cremo cala il poker: tacco di Johnsen, filtrante di Castagnetti per Sernicola che dal limite supera Satalino con una gran botta.

Tre punti d’oro per la Cremonese, che ora può affrontare la sosta con grande serenità. Anche la classifica ora ha un altro volto, visti i 6 punti che non fanno perdere ulteriore terreno dalla vetta. Prossimo impegno per i grigiorossi sabato 14 settembre alle 15 allo Zini contro lo Spezia.

Simone Guarnaccia

