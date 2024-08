Cremonese dominante, bella, solida, vincente. Mister Giovanni Stroppa, al microfono di Cremona1, dopo il poker al Sassuolo è raggiante: “Sono contento perché contro una squadra veramente forte come il Sassuolo sono arrivati prestazione e vittoria. E finalmente i gol. Complimenti alla squadra, ai ragazzi che hanno fatto una grandissima prestazione”.

Dopo il ko col Palermo, dopo il rigore del pari subito col Sassuolo, anche la reazione caratteriale è stata forte:

“La squadra sta bene, mi piace, io mi sono esposto con i ragazzi dopo la partita col Palermo dicendo che sono orgoglioso di allenare una squadra così, che ci crede sempre. Lavoreremo a testa bassa a prescindere dal risultato”.

Johnsen gol, assist, sempre nel vivo delle azioni offensive: soddisfatto?

“Sta crescendo molto, è croce e delizia perché molte volte sbaglia scelta o stop, ma se è in queste condizioni è una roba da stropicciarsi gli occhi”.

Prima da titolare per Nasti: subito in gol e non solo.

“Tutti quanti sono andati alla grande, c’è un bell’entusiasmo. I nuovi arrivati si sono inseriti benissimo, il mio compito è di farli rendere al massimo. C’è qualcuno in ritardo ma voglio inserirlo il più presto possibile. Dobbiamo migliorare condizione fisica e gestione della palla”.

Vazquez da mezzala è un valore aggiunto?

“Se sta bene Vazquez può giocare dappertutto. Fa un calcio diverso, taglia fuori gli avversari, ha capacità di trovare le scelte migliori. E come lui Vandeputte e Bonazzoli. Hanno nelle corde un calcio diverso rispetto agli altri”.

La sosta arriva nel momento giusto?

“È un bene perché abbiamo cominciato il ritiro al contrario, rimanendo in sede e poi partendo per Pinzolo. Ci siamo poi allenati fino a ieri con il mercato aperto. La sosta che mi da l’opportunità di far rientrare a livello degli altri quelli più indietro”.

Majer alla seconda consecutiva da titolare come play:

“Se sta bene fisicamente in questo ruolo è un valore aggiunto. Quel Castagnetti era difficile da tirar fuori ma adesso ho due giocatori dello stesso livello”.

Il 4-1 grigiorosso col Sassuolo fa crescere la consapevolezza?

“Vedremo con lo Spezia. Stasera c’era da confermare la prestazione col Palermo. Voi parlate dei risultati e a volte siete più tristi o meno. Io valuto più le prestazioni. Vediamo la prossima in casa con lo Spezia che sarà un test molto importante”.

