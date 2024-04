A Cremona&Bricks (sabato 13 e domenica 14 Aprile, Fiera di Cremona), il magico mondo dei mattoncini porta con sé anche i personaggi più amati del panorama Disney, Harry Potter e naturalmente di Star Wars. Proprio a Guerre Stellari, infatti, è dedicata una grande area della Manifestazione con una grande esposizione di set, minifigures, MOC e costruzioni di ogni tipo ispirate all’intramontabile saga di Star Wars. Ospiti speciali di quest’area saranno, per il secondo anno consecutivo, i ragazzi di Florence Knights APS, un’associazione no-proft basata a Firenze che si occupa di show di stage fighting e freestyle con stunt lightsabers, workshop di formazione teatrale, cortei, iniziative e attività interattive a tema Star wars. I Florence Knights proporranno: cortei, spettacoli coreografati, dimostrazioni ed esibizioni e scuola Padawan per bambini e adulti per un’esperienza a 360° in galassie lontane.

La manifestazione porta con sé anche i personaggi più amati del panorama Disney, Harry Potter e Star Wars. Nei due giorni di evento, infatti, si svolgeranno numerosi spettacoli, musical e laboratori interattivi ispirati proprio a queste celebri saghe e che coinvolgeranno i visitatori più piccoli. Tra i protagonisti della kermesse, la giovane compagnia teatrale mantovana Rubens Teatro porterà in scena due spettacoli interattivi: “Elsa e Olaf tra di noi” con momenti cantati e incontro ravvicinato con i bambini, sabato 13 aprile dalle 10 alle 10, in area Musical e “Scuola di Magia: trova il mago che c’è in te” in programma sabato 13 aprile dalle 13 alle 17 con simpatiche attività: dallo smistamento del cappello parlante a laboratori per trovare la bacchetta magica più adatta, passando per incantesimi e animali fantastici. Tutto questo nello straordinario contesto di Cremona&Bricks, dove i mattoncini la fanno da padrone.

Il talento dei giovani ragazzi di Astrogate arriva a Cremona&Bricks 2024. La giovane squadra di robotica si è distinta per il terzo anno consecutivo classificandosi al quarto posto nella finale nazionale della First Lego League Challenge, disputata a Salerno a fine marzo scorso. Negli anni scorsi il loro talento li ha portati a sfidare squadre da tutto il mondo in Brasile e a Houston. Ora tocca all’Australia. La squadra è stata infatti selezionata per partecipare alla sfida mondiale che si terrà a Sydney, dal 4 al 7 luglio, per la First Asia Pacific Open Championship. Sabato 13 Aprile, il team sarà a Cremona&Bricks con uno dei modelli realizzati e coinvolgerà i visitatori in attività interattive.

Che i mattoncini Lego non fossero solo un gioco non è di certo una novità. Ma quanti di voi sanno che con i mattoncini si possono narrare anche grandi scoperte scientifiche? Quest’anno, Cremona&Bricks, grazie alla preziosa collaborazione di OrangeTeam Lug di Pisa ospiterà una mostra davvero speciale, dedicata alle donne della scienza e realizzata proprio con i celebri mattoncini danesi. Nel 2023, infatti, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, OrangeTeam Lug e la Scuola Sant’Anna di Pisa hanno dato vita a una mostra unica: scenari scientifici costruiti in mattoncini per raffigurare e celebrare le donne scienziate che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo della scienza e della tecnologia. Questa iniziativa ha offerto alle scuole e ai più giovani l’opportunità di esplorare e apprezzare il contributo fondamentale delle donne alla scienza, attraverso un medium tanto amato quanto educativo. Grazie alla collaborazione di OrangeTeam Lug di Pisa, queste rappresentazioni in miniatura saranno esposte a Cremona&Bricks, permettendo a tutti i visitatori di ammirare da vicino la fusione tra gioco e educazione, tra divertimento e ispirazione.

