La Vanoli esce a testa alta dalla Segafredo Arena perdendo una partita ben giocata e in bilico fino alla fine. C’è il rammarico soprattutto per l’infortunio a Davide Denegri che dovrà essere valutato in settimana: è uscito dolorante a un dito della mano destra e senza il suo apporto la partita ha purtroppo cambiato padrone. Finisce 93 a 85, ma per coach Cavina la consolazione di aver ritrovato l’energia di Paul Eboua tra i migliori in campo, autore di 17 punti e 7 rimbalzi, e l’apporto sotto canestro di Grant Golden che, dopo un periodo di appannamento, segna 15 punti come Davis, autore anche di 8 assist. Denegri ne segna 12 in 18 minuti di gioco.

I quintetti:

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli, Pajola, Shengelia, Dunston, Cordinier

Vanoli Cremona: Eboua, Davis, Denegri, McCulloug, Golden

La cronaca della partita

Buona partenza della Vanoli Cremona che regala spettacolo con McCullough, Golden e una bella schiacciata di Eboua costringe coach Banchi a chiamare time out sul 4 a 11. Cremona continua a giocare con personalità al cospetto di una delle squadre più forti del campionato di serie A e con la tripla di Lacey e il canestro di Denegri ottiene il suo massimo vantaggio portandosi a+8 (11-19). La Virtus alza il ritmo e si affida ai tuoi talenti per ricucire il gap. Il primo quarto si chiude sul 20 a 23 in favore della Vanoli. Nelle fila di Cremona spiccano i 7 punti di Denegri e i 6 di Golden che mostra di aver ritrovato lo smalto dei primi tempi.

Cremona resta avanti anche nel secondo, rispondendo colpo su colpo alle prodezze delle Vu Nere, Eboua si esalta portando tutta la sua energia, mentre Piccoli mette a segno due preziosissime bombe. La Segafredo trova un primo pareggio a 26-26 a cui Cremona risponde con un parziale di 8 a 0, poi con un paio di perse favorisce gli emiliani che si riportano a una lunghezza di vantaggio sul 38-39, ma Cremona che tira con il 70% dall’arco (7 su 10), continua a mantenersi avanti fino al riposo sul 49 a 53 con 13 punti di Golden e 12 di Denegri; Vanoli precisa anche dalla lunetta (10/10).

Cuore ed energia per continuare a sperare per la Vanoli che continua a giocare la sua pallacanestro senza preoccuparsi del blasone degli avversari, mantenendosi in vantaggio. Un po’ di preoccupazione quando Denegri è costretto a lasciare il campo dolorante a una mano, ne approfitta la Virtus che trova il pareggio sul 62 a 62. Denegri, che pare ormai fuori dai giochi, mostra la mano destra fasciata e per Cremona serve un extra sforzo per tentare l’impresa. Le Vu Nere mantengono un possesso di vantaggio fino alla fine del quarto che si chiude 73 a 69.

Bologna aumenta il suo bottino facendo leva sul proprio talento e togliendo speranze alla Vanoli, soprattutto quando Belinelli (Mvp con 21 punti nei 40′) con la tripla del +10 (89-79) sale in cattedra con autorevolezza. La Vanoli prova a restare viva e si riporta sotto la doppia cifra di vantaggio, sono prima Eboua e poi Pecchia per l’89 a 83. La terna scippa a Cremona un canestro valido e i liberi successivi di Pecchia 0/2 non vanno a segno. Il cronometro corre e restano 6 i punti a dividere le due squadre. Cremona si riavvicina fino al -4, Marco Belinelli risponde con una magia dalla distanza e fa calare il sipario sulla partita che finisce 93 a 85.

Cristina Coppola

