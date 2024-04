Da oggi, lunedì 15 aprile, nella Sala ex Borsino della Camera di Commercio, è allestita un’esposizione di fotografie e materiali che ha lo scopo di far conoscere l’approccio educativo che caratterizza il Sistema Integrato Zerosei comunale (asili nido e scuole infanzia), valorizzando la centralità del bambino, l’utilizzo di materiali naturali e la predisposizione di ambienti di apprendimento flessibili e innovativi.

La mostra – che si potrà vedere dalla vetrina che si affaccia su via Solferino sino al 23 aprile – è realizzata nell’ambito del progetto Il Tempo dell’infanzia, contenitore di iniziative formative, divulgative e laboratoriali, rivolte a insegnanti, operatori, genitori, bambini e cittadini che ha lo scopo di valorizzare l’importanza e il diritto all’educazione sin dalla nascita e di promuovere la qualità del sistema scolastico cittadino.

L’iniziativa vuole rendere partecipe la città della complessità e della professionalità del lavoro di cura e di educazione che deve caratterizzare l’offerta dei servizi zerosei, per accompagnare quotidianamente le bambine e i bambini e sostenerne il potenziale di sviluppo. L’allestimento riproduce parte della ricchezza e delle possibilità di esplorazione che bambine e bambini da 0 a 6 anni sperimentano ogni giorno in particolare con l’uso di materiali destrutturati e con un approccio outdoor fluido tra il dentro e fuori delle strutture.

Le ricerche e le evidenze scientifiche sono concordi nell’identificare l’educazione all’aperto come percorso privilegiato per facilitare i processi di acquisizione di nuove conoscenze, competenze, abilità nonché per migliorare il benessere psicofisico complessivo. L’outdoor education è un approccio educativo che si basa sulla pedagogia attiva e sull’apprendimento esperienziale. La natura risulta essere l’ambiente che meglio risponde ai bisogni legati allo sviluppo dei grandi movimenti, dell’esplorazione sensoriale, della conoscenza del mondo, della costruzione dell’identità e delle relazioni, della creatività e del pensiero divergente. L’outdoor urbano con uscite in quartiere, in città, nei musei, nelle biblioteche offre ai bambini la dimensione sociale del tessuto urbano e promuove l’appartenenza al territorio.

Materiali e spazi indoor e outdoor, pensati dagli adulti, supportati dalla formazione continua e dalla riflessione nelle varie equipe educative, diventano strumenti potenti per sostenere il gioco, l’apprendimento e l’unicità di bambine e bambini che, attraverso prassi educative quotidiane come la manipolazione e la sperimentazione di materiali destrutturati, naturali e di riciclo, si pongono domande, costruiscono conoscenze e abilità, comparano risultati, elaborando una progressiva conoscenza e comprensione della realtà.

Strettamente collegata a questa esposizione e sempre nell’ambito de Il Tempo dell’infanzia, il 27 maggio, alle 17, al Teatro Monteverdi, si darà formalmente avvio al laboratorio per la co-costruzione del manifesto pedagogico del Sistema Integrato Zerosei comunale.

