Lo scorso 23 marzo l’Asst di Cremona ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto della cargo-bike parcheggiata nell’atrio dell’Ospedale di Cremona, priva di seduta.

Il furto reso pubblico sui social media con un post, in breve è diventato virale, suscitando l’attenzione e la solidarietà della comunità virtuale e locale.

Il passaparola ha raggiunto un anonimo donatore, che ha deciso di regalare una nuova sella per questa bici speciale, da sette anni impegnata a diffondere la cultura del book crossing e la passione per i libri, in città e nei luoghi di cura.

Ora la cargo-bike potrà tornare in pista e raggiungere il Porte Aperte Festival, dove non mancherà uno spazio dedicato al book crossing.

