Il Primo Maggio, giornata dei lavoratori, a Cremona la Confederazione USB Cremona- Mantova ha organizzato un presidio in piazza Roma per dire “basta morti sul lavoro, basta appalti e basta sfruttamento”. I sindacati in quest’occasione hanno chiesto ai titolari vecchi e nuovi della Prosus il ritiro di tutti i licenziamenti e di assumere tutti i lavoratori degli appalti. Subito dopo il presidio, un gruppo ristretto è passato di fronte alla sede di Confindustria per lasciare dei fiori in memoria degli operai morti sul lavoro. Infine pranzo a Persichello offerto dall’Arci: il ricavato devoluto a sostegno degli operai Prosus licenziati.

