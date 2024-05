Un solo punto nonostante la superiorità numerica per gran parte dell’incontro. La Cremonese non riesce a superare un Parma già promosso, in dieci dal 14’ minuto. Alla magia di Vazquez nella prima frazione risponde infatti Mihaila nella ripresa per il finale di 1 a 1. Dal 70’ in dieci anche i grigiorossi per l’espulsione rimediata da Pickel.

Ci prova subito la Cremo, al 2’ infatti Tsadjout svetta di testa, ma Corvi blocca. Dopo un paio di minuti primo brivido per i grigiorossi: filtrante di Man per Mihaila che calcia addosso a Saro, sul rimpallo però la palla torna nella sua disponibilità, a porta libera l’esterno del Parma fa così 1-0; dopo revisione al Var però si nota un tocco di mano del giocatore rumeno, il gol viene annullato. Al 9’ tacco di Mihaila per Coulibaly che dal limite ci prova a giro, Saro si distende e mette in corner. Al 14’ altra sliding door: Johnsen, lanciato verso la porta, viene trattenuto da Balogh, l’arbitro opta per il cartellino rosso per il centrale dei ducali. Al 24′ Vazquez prova la conclusione dai venticinque metri, Corvi non riesce a bloccare e devia in angolo. Sullo stesso corner Vazquez scambia corto e calcia a giro dalla destra, la palla si insacca sotto l’incrocio per il più classico dei gol dell’ex che vale l’1 a 0. Al 30′ Man calcia da fuori colpendo il petto di Marrone, Gualtieri indica il dischetto e assegna penalty per il Parma. Dopo revisione al Var, il direttore di gara torna sui suoi passi e concede un semplice corner. Nel finale di primo tempo cross di Tsadjout, sul secondo palo Vazquez controlla e calcia col mancino, la palla sfiora il palo.

Nell’intervallo Stroppa inserisce Sernicola, Castagnetti e Collocolo per Quagliata, Majer e Vazquez, tutti ammoniti nella prima frazione. Dopo cinque minuti Johnsen scarica per Sernicola che calcia di prima da ottima posizione, ma il suo tiro è debole e viene bloccato senza grande difficoltà da Corvi. Al 56′ cross di Sernicola dalla sinistra, Tsadjout colpisce di testa, ma Corvi blocca. Dopo un solo minuto il match torna in equilibrio: Man semina il panico e mette una palla rasoterra a centro area, Mihaila anticipa con la punta Marrone e mette alle spalle di Saro, trovando la rete del pari. Al 59’ reagisce subito la squadra di Stroppa con Tsadjout che fornisce un grande assist per Johnsen, il norvegese salta Corvi e, a porta libera, mette clamorosamente alto. Al 70′ Pickel trattiene Mihaila e rimedia il secondo giallo, lasciando i suoi in dieci. All’84′ Sohm salta secco Castagnetti e Antov, poi calcia sul primo palo ma Saro respinge. Da qui in poi succede poco o nulla, con le squadre che non si fanno male e lasciano sfilare il match fino alla fine sul risultato di 1 a 1.

Grazie al pari del Tardini la Cremonese conclude il campionato al quarto posto, complice anche la sconfitta del Catanzaro sul campo della Ternana. Prossimo impegno per i grigiorossi venerdì 10 maggio allo Zini contro il Cittadella per l’ultima di campionato.

La classifica

Parma 75

Como 72

Venezia 70

Cremonese 64

Catanzaro 60

Simone Guarnaccia

