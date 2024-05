Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, il pareggio di Parma: “Bisogna comunque fare i complimenti ai ragazzi che hanno avuto una buona reazione e hanno dato delle risposte. Non siamo riusciti a chiuderla, poi c’è quell’occasione assurda che poteva darci la vittoria meritata”.

Sull’arbitraggio: “Mi ha dato la sensazione che volesse compensare una situazione che non era da rimettere a posto. C’era un cartellino anche su un fallo su Tsadjout, poi l’arbitro ha provato a tirare fuori cartellini gratuitamente. La partita mi sembrava tranquilla e gestita dai giocatori in maniera non nervosa”.

Sull’ambiente di Parma: “L’ambiente oggi era bellissimo, come a Venezia e come lo era in casa da noi contro il Pisa. Ora diventa fondamentale mantenere quello che siamo oggi e migliorarlo, perchè c’è tanto da migliorare”.

Sulla classifica e i momenti chiave del match: “Oggi prendo le cose positive, come i 4 punti di distanza dal Catanzaro, non era semplice. Il Parma è sembrato ancora più forte con la mente sgombra. Peccato perché eravamo in vantaggio anche numericamente, l’abbiamo gestita bene ma poi avremmo dovuto chiuderla e fare il 2 a 0”.

Sui gol sbagliati: “Se guardo le ultime partite ce ne sono stati tanti di gol facili non fatti. Ho parlato ai ragazzi e ho detto che dobbiamo ancora migliorare alcuni aspetti, ma gli ho fatto i complimenti per la reazione, viste le aspettative che avevamo. Un po’ di delusione questo l’ha portato. Dobbiamo rimetterci con la mente sgombra a lavorare per queste partite”.

Su Marrone e chi ha giocato meno: “Sapevo che la risposta sarebbe potuta essere positiva. E’ importante far riposare chi ha giocato tanto e migliorare la condizione di chi ha giocato meno per avere più scelte possibili”.

Sulle posizioni di Johnsen e Vazquez: “Possono fare entrambe le cose, sono giocatori tecnici. Sono contento del gol di Vazquez, arrivato in un frangente provato molto in settimana”.

